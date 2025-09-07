Экономика
Основатель американской ЧВК захотел купить украинские компании по производству БПЛА

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс захотел купить украинские компании, производящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

В материале отмечается, что Принс искал встреч с представителями оборонных компаний по производству беспилотников. По версии Guardian, создателю американской ЧВК могут быть интересны украинские военные технологии в этой области.

«Беспилотники теперь стали неотъемлемой частью мира ЧВК. Если у ЧВК нет БПЛА или, например, средств радиоэлектронной борьбы, то ее можно считать отстающей», — сообщил один из источников газеты.

Ранее Принс сделал заявление о Крыме. По его словам, Россия не откажется от республики и новых российских территорий. Кроме того, основатель ЧВК назвал Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую область «традиционными русскоязычными регионами».

