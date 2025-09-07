Россияне перечислили самые перспективные профессии через пять лет

Россияне перечислили самые перспективные профессии через пять лет. Результаты исследования платформы hh.ru и международного симпозиума «Создавая будущее» приводит РИА Новости.

Так, большинство респондентов (68 процентов) назвали наиболее востребованными на будущем рынке труда специалистов по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению. «Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80 процентов), Воронежской области (78 процентов) и Пермском крае (75 процентов)», — говорится в материалах исследования, в котором приняли участие 2600 человек.

В свою очередь, на втором и третьем местах списка оказались разработчик в области кибербезопасности (65 процента) и инженер по робототехнике и автоматизации (54 процента). Также в число лидеров попали аналитики данных (31 процент) и менеджеры цифровой трансформации (22 процента).

