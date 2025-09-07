Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 7 сентября 2025Экономика

Россияне перечислили самые перспективные профессии через пять лет

Россияне назвали специалистов по ИИ самыми перспективными на будущем рынке труда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: DS Tkachuk / Shutterstock / Fotodom  

Россияне перечислили самые перспективные профессии через пять лет. Результаты исследования платформы hh.ru и международного симпозиума «Создавая будущее» приводит РИА Новости.

Так, большинство респондентов (68 процентов) назвали наиболее востребованными на будущем рынке труда специалистов по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению. «Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80 процентов), Воронежской области (78 процентов) и Пермском крае (75 процентов)», — говорится в материалах исследования, в котором приняли участие 2600 человек.

В свою очередь, на втором и третьем местах списка оказались разработчик в области кибербезопасности (65 процента) и инженер по робототехнике и автоматизации (54 процента). Также в число лидеров попали аналитики данных (31 процент) и менеджеры цифровой трансформации (22 процента).

В августе россиянам назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве после рекордной атаки Российской армии горит здание правительства Украины. Огонь охватил тысячу квадратных метров

    Россияне перечислили самые перспективные профессии через пять лет

    Российский путешественник сравнил реакцию соотечественников и американцев на политику

    В Москве объявили о готовности к новому отопительному сезону

    38-летний Месси признался в нежелании завершать карьеру

    Минпромторг сделал мрачный прогноз по продажам новых машин в России

    Премьер Японии решил уйти в отставку

    На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии

    Жители Подмосковья пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги

    У гендиректора московской компании провели обыски по делу о незаконном выводе денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости