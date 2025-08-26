Россиянам назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий

Аналитик Козаренко: Пилот агродрона может получать до 300 тысяч рублей в месяц

В разгар сельскохозяйственного сезона пилот агродрона может зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, что делает эту профессию одной из самых высокооплачиваемых в России. Об этом заявил генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, его слова приводит РИА Новости.

В число главных задач вышеуказанной категории работников, отметил аналитик, входит обработка сельскохозяйственных угодий при помощи беспилотных авиационных систем (БАС). Самые высокие зарплаты подобного рода сотрудников традиционно фиксируются в крупнейших российских регионах — в Москве и Санкт-Петербурге, пояснил Козаренко.

Разница в з/п пилотов агродронов в этих городах и других регионах может быть кратной. В последнее время разрыв окладов стал постепенно выравниваться, заявил он. На ситуацию оказывает влияние в том числе высокий уровень востребованности подобного рода работников. «Если ты квалифицированный специалист, то твоя оплата труда ценится высоко и в Москве, и в регионах», — резюмировал Козаренко.

Кадровый голод в России к настоящему времени затронул большинство ключевых отраслей. С подобной проблемой, в частности, столкнулись представители строительной, промышленной и сельскохозяйственной сфер, отмечал ранее глава направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ, создано правительством России) Александр Вайно. Количество программ подготовки юных специалистов в этих секторах оставляет желать лучшего, посетовал он. Речь идет не только о высшем, но и средне-специальном образовании. В результате проблема кадрового голода в вышеуказанных отраслях может обостриться в ближайшие 5-7 лет.