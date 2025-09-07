Экономика
10:59, 7 сентября 2025Экономика

Российский певец пропал с долгами по ЖКХ

Приставы не смогли найти Витаса, задолжавшего 52 тыс. руб. за коммуналку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Судебные приставы не смогли взыскать с российского певца Витаса задолженность по коммунальным платежам из-за невозможности установить его местоположение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Уточняется, что артист вовремя не погасил задолженность по ЖКХ и пеням по ним. В связи с этим было открыто исполнительное производство. Общая сумма долга составила почти 52 тысячи рублей.

Однако производство пришлось прекратить, поскольку приставы не смогли установить местонахождение Витаса, его имущества или получить сведения о принадлежащих ему деньгах и других ценностях.

Ранее, в июле, сообщалось, что с российского шоумена и актера Дмитрия Нагиева суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей. Сумма долга не указывалась.

    Все новости