Школьница перевела мошенникам более миллиона рублей со счетов бабушки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: mangpor2004 / Shutterstock / Fotodom  

Школьница из Москвы под психологическим давлением перевела мошенникам более миллиона рублей со счетов бабушки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что 13-летней девочке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он под предлогом декларирования, запугивая и угрожая, убедил ребенка перевести деньги на счета аферистов.

Ученица не рассказала о происшествии взрослым и перевела сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей со счета бабушки. Впоследствии мошенники списали еще 280 тысяч рублей со счета женщины в другом банке. Известно, что общий ущерб превысил 1,2 миллиона рублей. Проводится расследование инцидента.

Ранее в сентябре россиянам рассказали о способе выявления номера мошенника.

