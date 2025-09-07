Школьница перевела мошенникам более миллиона рублей со счетов бабушки

Школьница из Москвы перевела мошенникам более миллиона рублей со счетов бабушки

Школьница из Москвы под психологическим давлением перевела мошенникам более миллиона рублей со счетов бабушки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что 13-летней девочке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он под предлогом декларирования, запугивая и угрожая, убедил ребенка перевести деньги на счета аферистов.

Ученица не рассказала о происшествии взрослым и перевела сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей со счета бабушки. Впоследствии мошенники списали еще 280 тысяч рублей со счета женщины в другом банке. Известно, что общий ущерб превысил 1,2 миллиона рублей. Проводится расследование инцидента.

Ранее в сентябре россиянам рассказали о способе выявления номера мошенника.