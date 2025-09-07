Стал известен размер пенсий для никогда не работавших россиян

Директор «СберНПФ» Пальшина: Социальная пенсия в 2025 году составляет 8824 рубля

Социальная пенсия, которая назначается для никогда не работавших россиян, в 2025 году составляет 8824 рубля. Размер пособия назвала в интервью РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

«Социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия. (...) Размер социальной пенсии по старости в 2025 году — 8824 рубля», — говорится в публикации.

Эксперт напомнила, что возраст выхода на социальную пенсию зависит от года рождения. Кроме того, получателям социальной пенсии полагается доплата в случае, если доход с учетом пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ранее пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит 20 тысяч рублей. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по текущему курсу).