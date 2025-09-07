Силовые структуры
09:52, 7 сентября 2025
Силовые структуры

Стало известно о попытке чемпиона мира по тхэквондо скрыться от российского следствия

Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг пытался скрыться от российского следствия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Московский центр боевых искусств

Стало известно о попытке чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага скрыться от российского следствия. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

«Вышегуров З. М., Мамаев К. И., Четинбаг Э. Э., будучи осведомленными об осуществлении в отношении них уголовного преследования по факту совершения ими преступлений от органов предварительного расследования, скрылись», — говорится в одном из документов.

Отмечается, что Четинбаг был арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы, в которую также входили несколько бывших полицейских. Так, он был объявлен в федеральный розыск и 28 августа оказался задержан.

Ранее в сентябре сообщалось об аресте Четинбага в Москве.

