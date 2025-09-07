В России связали массированный удар по Украине с переговорами

Колесник: Массированные удары по Украине могут подвигнуть Киев к переговорам

Массированные удары Вооруженных сил России (ВС РФ) могут подвигнуть Украину к переговорам, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Цель России — уничтожить противника в его логове еще до того, как он применил эти вооружения в нашу сторону. Поэтому и дальше будет так. Сколько раз Украина срывала мирное соглашение. Может быть, такие массированные удары по объектам критической инфраструктуры вооруженных сил подвигнут украинскую сторону к переговорам», — допустил Колесник.

Ранее стало известно, что после атаки Вооруженных сил (ВС) России на украинскую столицу загорелось здание правительства Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве. По последним данным, площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

В воскресенье, 7 сентября, ВС России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в Киеве и его окрестностях. Также был атакован аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

