В Госдуме высказались об идее повысить возраст молодежи до 45 лет

Депутат Госдумы Метелев раскритиковал идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Госдумы Артем Метелев раскритиковал идею повысить возраст молодежи в России до 45 лет. Его высказывание по поводу ситуации приводит издание «Подъем».

Парламентарий отметил, что повышение такой планки «оттягивает возврат ответственности» и уменьшает размер помощи молодым.

«Каждое повышение возраста — это очень важное решение, которое нужно анализировать с разных сторон, в том числе понимать и последствия», — напомнил Метелев.

До этого председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов рассказал, что возраст взросления и старения «у нас сдвинулся», поэтому меры господдержки для граждан до 35 лет можно расширить на граждан постарше.

В августе сообщалось, что в России предложили снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей в семье. Обращение по этой инициативе министру труда Антону Котякову направили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова.

