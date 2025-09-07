Baijiahao: Президент России Путин трижды спасал Китай от катастрофы

Президент России Владимир Путин трижды спасал Китай от катастрофы, что объясняет популярность политика среди местного населения. Об этом рассказали журналисты издания Baijiahao, пересказ статьи приводит издание «АБН24».

«Путин трижды спасал Китай от катастрофы. <…> Если говорить о Путине, он всегда был жестким парнем на международной арене. При этом он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты», — отметили авторы статьи.

В материале отмечается, что отношения между Москвой и Пекином не всегда были такими хорошими, как сейчас, они начали налаживаться с приходом Путина к власти. Первый раз Россия помогла КНР в 2001 году, после подписания договора о дружбе и сотрудничестве. Тогда были заключены контракты на поставку российских вооружений, что позволило Китаю прорвать западную технологическую блокаду и сформировать одну из сильнейших армий мира.

Второй момент, на который обратили внимание журналисты, был в 2014 году, когда между странами был заключен крупнейший контракт на поставку газа. Это помогло обеспечить энергетическую безопасность Китая и сократить зависимость от энергоресурсов с Ближнего Востока.

Третий случай произошел в 2022 году, после введения западных санкций против России. Тогда Москва на своем примере показала Пекину, как противодействовать экономическому давлению, указали обозреватели.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин отнесся с особым вниманием к Владимиру Путину во время его визита в Пекин.

