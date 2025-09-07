Shot: Взрывы раздались в пригороде Краснодара и в районе Анапы

В Краснодарском крае прозвучали взрывы: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы, а также в Северском районе. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, по меньшей мере четыре взрыва раздались в районе Анапы. Согласно предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не менее четырех взрывов было слышно в некоторых районах Краснодара. Также о громких звуках сообщают жители двух поселков в Северском районе», — добавляет Shot.

Ранее стало известно, что несколько взрывов раздались над Таганрогом в Ростовской области. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки