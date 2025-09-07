В одной из украинских областей объявили радиационную тревогу

В Кировоградской области Украины объявили радиационную тревогу на одну минуту

В одной из украинских областей объявили радиационную тревогу. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал прозвучал в 22:49 в Кропивницком районе.

Отбой последовал в 22:50, таким образом, предупреждение длилось всего минуту. Как предполагают некоторые украинские каналы, на сайте мог произойти сбой. Официальных комментариев об этом не было.

Воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Сумской областях, части Черниговской и Днепропетровской области, на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября российские войска выпустили более 1300 дронов по объектам на территории страны.

