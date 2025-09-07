В России началось полное лунное затмение

В России началось полное затмение Луны, оно будет видно по всей стране

В России началось полное затмение Луны, оно будет видно по всей стране. С 20:31 до 21:53 явление наблюдают в Москве, передает ТАСС.

Максимум затмения столица увидит в 21:12, в этот момент лунный диск потемнеет и может приобрести красноватый оттенок.

Как пояснил руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк, изменение цвета происходит из-за вхождения Луны в конус тени Земли, а «подкрашивают» спутник солнечные лучи за счет преломления в атмосфере. Синие коротковолновые лучи спектра рассеиваются, а красные проходят большое расстояние и придают цвет от бледно-красного до коричневого.

Затмение можно будет наблюдать в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом.

О лунном затмении ранее рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. В зависимости от долготы местности Луна может находиться несколько левее или правее данного положения, уточнили ученые.