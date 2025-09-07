Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:07, 7 сентября 2025Наука и техника

Россиянам пообещали кровавую Луну

ИКИ РАН: Россияне увидят полное лунное затмение 7 сентября
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

Вечером 7 сентября россияне смогут увидеть полное лунное затмение. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Астрономическое явление, при котором Земля перекроет солнечный свет, падающий на поверхность Луны, произойдет с 19:27 и 22:56 по московскому времени. Полная фаза затмения продлится с 20:30 до 21:53, уточнили в ИКИ РАН. «Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. В зависимости от долготы местности Луна может находиться несколько левее или правее данного положения. Для восточных регионов страны Луна будет смещена вправо (в сторону юга), а для западных — влево», — сказано в сообщении.

В ИКИ РАН также отметили, что в центральной части России в момент полного затмения высота Луны над горизонтом будет составлять от 10 до 20 градусов, что позволит наблюдать ее с крыш даже в крупных городах. В южных регионах страны условия для наблюдения будут лучше. На севере Луна будет ниже над горизонтом, но все равно хорошо видна.

Это редкое явление иногда называют «кровавой луной», так как поверхность спутника Земли из-за преломления солнечных лучей в ее атмосфере будет выглядеть медно-красной.

В июне пользователи социальных сетей поделились кадрами необычного природного явления — «клубничной луны», взошедшей над несколькими регионами России. Такое природное явление можно наблюдать всего лишь раз в 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Балтику назвали ареной необъявленной войны между Россией и Западом

    Орбан предрек раздел Украины после завершения конфликта

    В Подмосковье произошла драка на лопатах

    В США потребовали от Европы ввести вторичные санкции против России

    Россиянам пообещали кровавую Луну

    Глава украинской разведки признал бессилие Киева перед «Орешником»

    Теплоход с десятками пассажиров на борту сел на мель в Финском заливе

    Названа цель замеченного над Черным морем самолета-разведчика США

    Основатель американской ЧВК захотел купить украинские компании по производству БПЛА

    Фигуристка Медведева получила травму во время футбольного матча

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости