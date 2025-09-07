Россия
В России выступили за увеличение возраста молодежи

Абрамов: Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять до 40-45 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Константин Абрамов

Константин Абрамов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет.

По его словам, возраст взросления сдвинулся, как и возраст старения. «Соответственно, я думаю, что [возраст молодежи может быть повышен до] 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — сказал Абрамов.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал увеличение возраста российской молодежи до 44 лет. Чиновник считает упомянутое решение Всемирной организации здравоохранения рациональным. Также Мурашко подчеркнул, что многие страны уже приняли аналогичные стандарты.

