В российском регионе автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и рухнул в реку

В Башкирии автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и упал в реку, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Бураевском районе российского региона. Водитель пролетел опалубку моста, а затем машина в полете загорелась и рухнула в реку Быстрый Танып.

По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина выжил. Он госпитализирован в местную больницу.

