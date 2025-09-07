В российском регионе автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и рухнул в реку

В Башкирии автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и упал в реку, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в Бураевском районе российского региона. Водитель пролетел опалубку моста, а затем машина в полете загорелась и рухнула в реку Быстрый Танып.
По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина выжил. Он госпитализирован в местную больницу.
Ранее в центре Челябинска автобус врезался в остановившийся троллейбус, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четыре человека.