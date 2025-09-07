Мир
В США сообщили об угрозе промышленности НАТО из-за России и Китая

NYT: Альянс России, Китая и КНДР поставит под угрозу военную промышленность НАТО
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия, Китай и КНДР работают над формированием нового стратегического альянса, который будет представлять серьезную угрозу НАТО. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Подобный альянс, как уточняется, создаст определенные риски в том числе для военной промышленности Североатлантического блока. На этом фоне методики давления НАТО на Москву, Пекин и Пхеньян постепенно уходят в прошлое и теряют свою актуальность. «Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет Штатам выиграть эту схватку», — говорится в материале.

Поддержка со стороны КНР и КНДР, уточняется в статье, позволяет России продолжать боевые действия на Украине, а Вооруженным силам РФ — сохранять устойчивость на четвертый год противостояния с Киевом. В случае регионального конфликта страны нового альянса смогут быстро оказать друг другу военную поддержку, что создаст дополнительные риски для НАТО и США, в частности, заключается в материале.

В ответ на укрепление военных и политических связей РФ с КНР власти Соединенных Штатов могут задуматься о создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) нового альянса с участием Южной Кореи и Японии. Профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков ранее не исключил, что подобный блок может появиться в ближайшие 15 лет. Он станет противовесом усиливающемуся сближению России и Китая.

