WBO решила не наказывать украинского боксера из-за его танцев

WBO продлила отсрочку боксеру Усику на защиту титула после видео с танцами

Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение продлить отсрочку абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику для переговоров по проведению поединка. Об этом сообщается в аккаунте WBO в социальной сети Х.

Организация решила не наказывать спортсмена. Отсрочка была продлена на 90 дней с 9 августа, после того как Усик, ранее получивший месячную отсрочку из-за проблем со здоровьем, предоставил обновленное медицинское заключение. Члены команды украинского боксера утверждали, что он испытывает серьезные проблемы со спиной.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых Усик танцует и играет в футбол, что противоречит показаниям его медицинского штаба. После появления ролика WBO провела расследование в отношении спортсмена. В частности, организация потребовала предоставить обновленные данные его медицинского обследования.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.