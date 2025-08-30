Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
0:2
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
3:1
Завершен
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
3:0
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
18:16, 30 августа 2025Спорт

Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

WBO проведет расследование в отношении боксера Усика из-за видео с танцами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrew Boyers / Action Images via Reuters

Украинского боксера Александра Усика заподозрили в обмане из-за ролика с чрезмерно активными танцами, опубликованного в соцсетях. Как сообщает портал Boxing Scene, Всемирная боксерская организации (WBO) проведет расследование в отношении спортсмена, ранее заявлявшего о травмах.

Отмечается, что в ролике, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Усик танцует и играет в футбол, что противоречит показаниям его медицинского штаба. Члены команды украинского боксера утверждали, что он испытывает серьезные проблемы со спиной.

Из-за этого Усик запросил перенос переговоров о подготовке и проведении обязательного боя с претендентом на звание чемпиона в супертяжелом весе Джозефом Паркером. Теперь же, после появления ролика, WBO потребовала, чтобы представители украинца к 1 сентября предоставили обновленные данные медицинского обследования Усика.

«Комитет не может допустить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений», — отметили в организации.

Ранее 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул условие для прекращения конфликта с Россией

    Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

    Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине

    Названа самая вредная закуска к пиву

    Жительница Таиланда побывала в России и назвала пять удививших ее вещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости