Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

WBO проведет расследование в отношении боксера Усика из-за видео с танцами

Украинского боксера Александра Усика заподозрили в обмане из-за ролика с чрезмерно активными танцами, опубликованного в соцсетях. Как сообщает портал Boxing Scene, Всемирная боксерская организации (WBO) проведет расследование в отношении спортсмена, ранее заявлявшего о травмах.

Отмечается, что в ролике, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Усик танцует и играет в футбол, что противоречит показаниям его медицинского штаба. Члены команды украинского боксера утверждали, что он испытывает серьезные проблемы со спиной.

Из-за этого Усик запросил перенос переговоров о подготовке и проведении обязательного боя с претендентом на звание чемпиона в супертяжелом весе Джозефом Паркером. Теперь же, после появления ролика, WBO потребовала, чтобы представители украинца к 1 сентября предоставили обновленные данные медицинского обследования Усика.

«Комитет не может допустить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений», — отметили в организации.

Ранее 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.