Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:1
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Шотландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Черногория
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 6-й тур
Израиль
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 6-й тур
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
18:49, 8 сентября 2025Спорт

20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

20-летний борец вольного стиля Азамат Яхутлов погиб в Феодосии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Евгений Гуров / YouTube

20-летний борец вольного стиля Азамат Яхутлов погиб в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

Трагедия произошла 5 сентября в Феодосии. Спортсмен скончался в результате несчастного случая на воде. В Федерации выразили соболезнования родственникам Яхутлова.

Яхутлов был кандидатом в мастера спорта России, призером юниорского первенства страны, а также серебряным призером Спартакиады молодежи России. Руководство Федерации назвало спортсмена одним из самых перспективных борцов в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выместили злость на мне». Бывший глава МИД Украины заявил, что бежал из страны, как «вор ночью»

    «Может привести к краху навсегда». Бывший президент России пригрозил Финляндии из-за русофобии

    20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

    На Украине заочно осудили губернатора российского региона

    Лишенный российского гражданства блогер решил оспорить налоговый долг

    В Госдуме назвали причину странного запаха химикатов в Петербурге

    В США усомнились в эффективности антироссийских санкций

    В России объяснили высказывание Кулебы о бегстве с Украины

    В российском регионе осудили промышлявшую фиктивными браками группировку

    Новая автомобильная трасса изменила поездки в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости