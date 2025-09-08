«АвтоВАЗ» отзовет тысячи Lada из-за проблем с подушками безопасности

Росстандарт: «АвтоВАЗ» отзовет почти 23 тысячи автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» отзовет почти 23 тысячи автомобилей Lada из-за проблем с подушками безопасности и ГЛОНАСС. Об этом сообщает Росстандарт.

Под отзывную кампанию попадут 8912 автомобилей Lada Legend, которые продавались с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года. У этих машин отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) Эра-ГЛОНАСС и блок управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). Установить недостающие детали обещают бесплатно.

Владельцев моделей уведомят путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Водители также могут самостоятельно узнать, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сверив VIN-код автомобиля со списком, который опубликовало ведомство.

Также Росстандарт объявил об отзыве 14024 автомобилей Lada Travel, реализованных с октября 2021 по ноябрь 2023 года. У машин также отсутствует блок СВЭОС.

В июле официальный представитель корейского автопроизводителя Kia на российском рынке объявил об отзыве почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage (Sle), которые продавались с 2010 по 2015 год. Речь идет о машинах, произведенных на заводе бренда в Словакии. Причиной назвали необходимость замены мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей.