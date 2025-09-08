Ценности
15:44, 8 сентября 2025

Бородина вышла в свет с часами стоимостью 1,7 миллиона рублей

Ведущая Бородина вышла в свет с часами Cartier стоимостью 1,7 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина посетила венчание подруги с роскошным аксессуаром. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость вышла в свет в платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она собрала волосы в пучок и нанесла макияж в темных тонах.

В качестве аксессуаров она выбрала золотые часы Cartier, стоимость которых на официальном сайте марки составляет 19,5 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей).

В июле Бородина раскрыла детали интерьера своей московской квартиры.

.
    

    Все новости