В iOS 26 появится цензура

Bloomberg: ИИ-сервисы от Apple с цензурой появятся в Китае до конца года

Корпорация Apple намерена запустить защищенную версию сервиса искусственного интеллекта (ИИ) для Китая до конца 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман выяснил, что в американской компании ожидают запуска Apple Intelligence в Китае в ближайшие несколько месяцев. ИИ-сервис Apple заработал в октябре 2024 года, однако в Китае его запустить не удалось — из-за необходимости согласования работы всех сервисов с местными властями.

По информации Гурмана, для китайского рынка появится особая версия защищенного Apple Intelligence. Сервис заработает с цензурой, то есть запросы из внешнего интернета будут сильно ограничены. Марк Гурман считает, что нейросеть Apple для Китая появится в iOS 26.1 или iOS 26.2.

Журналист Bloomberg также рассказал, что компании Тима Кука стоило значительных усилий получить одобрение на запуск Apple Intelligence. Компании приходилось лавировать между требованиями китайских властей и интересами правительства США. Представители последнего выражали обеспокоенность контактами Apple с Пекином.

Гурман подчеркнул, что запуск Apple Intelligence в Китае крайне важен. Если корпорация не успеет запустить его в сентябре-октябре, то новые iPhone 17 могут провалиться в продаже.

В начале сентября инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple поверила в успех складного iPhone и планирует продать 10 миллионов устройств. Запуск складного аппарата запланирован на осень 2026 года.