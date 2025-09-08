Дачникам назвали способ получить хороший урожай в следующем году

Биохимик Попова: Для хорошего урожая следует подготовить почву уже сейчас

Дачникам уже сейчас следует заняться огородом, чтобы получить хороший урожай в следующем году. Советами о том, как подготовить грядки, с «Вечерней Москвой» поделилась биохимик и опытная дачница Екатерина Попова.

Начать следует с грядок, освободившихся после чеснока: разрыхлить тяжелую почву, добавить песок и внести удобрения. Чеснок сильно нуждается в фосфоре, поэтому нужно использовать суперфосфат или рыбную либо костную муку, а также калийные подкормки — сульфат калия. Удобрения рассыпают по поверхности, немного заделывают в землю и проливают.

Также важно подготовить почву для будущих посадок, используя сидераты — растения, обогащающие почву и защищающие ее от сорняков. Обычно сажают горчицу, но для грядок, где росли крестоцветные (редис, капуста), лучше выбрать бобовые — клевер, люпин, вику, донник или горох.

Для улучшения почвы осенью можно разложить скошенную траву, измельченные сорняки и ботву овощей, слегка заделать их в землю и полить. За зиму органика перепреет и обогатит почву.

Компост — незаменимое удобрение для огородников. Его вносят при перекопке грядок весной или осенью. Он улучшает структуру почвы, сохраняет влагу и подавляет рост сорняков. Для ускорения созревания компоста можно использовать биопрепараты, например «Байкал ЭМ-1», «Тамир» или «Сияние 3».

