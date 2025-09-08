Выручка магазинов для бедных в России взлетела

«Ъ»: Выручка жестких дискаунтеров в России за полгода выросла на 27 процентов

В первом полугодии 2025 года выручка российских магазинов, работающих в формате жестких дискаунтеров, увеличилась на 27 процентов, до 642 миллиардов рублей, а количество таких точек выросло на 9,1 процента, до 11,5 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о таких сетях, как «Светофор», «Чижик», «Доброцен» и аналогичные, которые из-за минимальных наценок особенно востребованы у наименее обеспеченных слоев населения.

Мягкие дискаунтеры, к которым относятся «Магнит», «Дикси» и «Пятерочка» увеличили выручку на 17,1 процента, то есть точки с самыми низкими ценами растут значительно лучше.

Самые впечатляющие результаты показала сеть «Чижик», входящая в X5 Group. У нее выручка увеличилась на 89,3 процента, до 193,8 миллиарда рублей, а количество магазинов превысило 2,5 тысячи. «Чижик» все еще отстает от лидирующего на рынке «Светофора», столкнувшегося в начале года с массовыми проверками и закрытием ряда точек, но разница сократилась менее чем до миллиарда рублей.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что рост привлекательности формата связан с изменением запросов потребителей, которые склоняются к максимальной экономии на продуктах и товарах повседневного спроса. Кроме того, магазины в формате жесткого дискаунтера проще открывать, так как расходы на каждую точку на 20-40 процентов ниже, чем для традиционных супермаркетов.

Прибыль от таких точек ниже, чем от магазинов других форматов, но за счет легкой масштабируемости бизнеса, повышения доли торговли собственными торговыми марками и наращивания эффективности логистики ее можно нарастить. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская подчеркнула, что дискаунтеры в последние годы растут в первую очередь за счет территориальной экспансии, но пока не показывают сравнимого роста в местах присутствия.

