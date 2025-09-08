Электрокар раздробил ноги участнику фестиваля Burning Man в США

SFGate: Электрокар Tesla Cybertruck сбил участника фестиваля Burning Man в США

Электрокар Tesla Cybertruck переехал участника фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США. Об этом сообщает издание SFGate.

По данным источника, в последний день проведения мероприятия, 30 августа, отец 13-летних сыновей-близнецов Джеймс Патрик решил помедитировать на земле. Через несколько минут его сбил «арт-кар» — транспортное средство, украшенное под художественный объект. Машина раздробила путешественнику ноги.

Мужчину пришлось эвакуировать с места происшествия на спасательном вертолете в город Рино, штат Невада. Ему провели экстренную операцию. Уточняется, что он работал на мероприятии диджеем и приехал в Блэк-Рок-Сити вместе с семьей.

Супруга туриста, Джейд, сообщила, что ожидает получить счет на 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей) за транспортировку мужа. Она рассказала, что водитель Cybertruck остановился после происшествия и оказал первую помощь, но не уточнила, будет ли семья подавать на него иск.

«Мой муж не сможет ходить еще несколько месяцев, но нам очень повезло. Если бы машина сместилась на 15 сантиметров левее, то полностью бы раздавила ему грудь или голову, и его бы с нами не было», — добавила Джейд Патрик.

Ранее сообщалось, что 30 августа в луже крови нашли россиянина, который впервые приехал на фестиваль Burning Man. 24 августа Вадим Круглов отправился на мероприятие, а спустя несколько дней загадочно исчез.