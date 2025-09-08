Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 8 сентября 2025Путешествия

Электрокар раздробил ноги участнику фестиваля Burning Man в США

SFGate: Электрокар Tesla Cybertruck сбил участника фестиваля Burning Man в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетФестиваль Burning Man

Фото: Cheney Orr / Reuters

Электрокар Tesla Cybertruck переехал участника фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США. Об этом сообщает издание SFGate.

По данным источника, в последний день проведения мероприятия, 30 августа, отец 13-летних сыновей-близнецов Джеймс Патрик решил помедитировать на земле. Через несколько минут его сбил «арт-кар» — транспортное средство, украшенное под художественный объект. Машина раздробила путешественнику ноги.

Мужчину пришлось эвакуировать с места происшествия на спасательном вертолете в город Рино, штат Невада. Ему провели экстренную операцию. Уточняется, что он работал на мероприятии диджеем и приехал в Блэк-Рок-Сити вместе с семьей.

Материалы по теме:
Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела
Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела
4 сентября 2025
На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?
На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?
4 сентября 2025

Супруга туриста, Джейд, сообщила, что ожидает получить счет на 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей) за транспортировку мужа. Она рассказала, что водитель Cybertruck остановился после происшествия и оказал первую помощь, но не уточнила, будет ли семья подавать на него иск.

«Мой муж не сможет ходить еще несколько месяцев, но нам очень повезло. Если бы машина сместилась на 15 сантиметров левее, то полностью бы раздавила ему грудь или голову, и его бы с нами не было», — добавила Джейд Патрик.

Ранее сообщалось, что 30 августа в луже крови нашли россиянина, который впервые приехал на фестиваль Burning Man. 24 августа Вадим Круглов отправился на мероприятие, а спустя несколько дней загадочно исчез.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Франции ушло в отставку

    Минобороны предупредило российский регион об атаке ВСУ

    Пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в США

    В Москве началась вакцинация от гриппа

    В российском городе дети вызвали скорую родителям, которых не могли разбудить. Что с ними произошло?

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном костюме

    Мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию Кабмина

    Украина выпустила ракеты по российскому региону

    Бывший замминистра здравоохранения российского региона получил срок за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости