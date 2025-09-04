Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

Художника из Омска нашли бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man в США

Россиянина нашли в луже крови в американском штате Невада. Житель Омска Вадим К., которые переехал в США несколько лет назад, отправился в пустыню Блэк-Рок на фестиваль Burning Man, чтобы показать там свою инсталляцию. После песчаной бури, которая накрыла мероприятие, мужчина пропал. Друзья и родственники Вадима выложили его фото в социальных сетях и организовали поиски.

30 августа перед финальным мероприятием в виде сожжения деревянного чучела отдыхающий в пустыне сообщил шерифу округа Першинг о бездыханном человеке. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханного мужчину, лежащего на земле в луже крови, и констатировали его кончину.

Территорию вокруг тела оцепили, нескольких человек, находившихся в кемпинге неподалеку, опросили. Вскоре полицейские выяснили, что это был Вадим.

В полиции сообщили о затруднениях в расследовании преступления

Власти американского штата Невада подтвердили гибель россиянина. При этом расследование преступления затруднено из-за отсутствия записей с камер видеонаблюдения. Несмотря на это, в полиции предполагают, что мужчину лишили жизни.

Подозреваемый в совершении преступления не установлен. Местные власти обратились с просьбой помочь найти «человека, который мог совершить столь отвратительное преступление против другого человека».

Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Родственников россиянина уже проинформировали о трагедии. В настоящий момент они собирают деньги на транспортировку тела в Россию.

От стихии на Burning Man пострадали четыре человека

Сильный ветер разрушил палаточные лагеря в пустыне Блэк-Рок, в результате разгула стихии пострадали четыре человека. По данным The Guardian, 23 августа Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о надвигающейся пылевой буре. Стена пыли двигалась на север со скоростью около 48 километров в час и с порывами до 45 километров в час.

При этом в Telegram-канале Burning man 2025 сообщалось о том, что скорость ветра составляла 100 километров в час.

При этом ветре поднимается песок таким образом, что ты буквально не видишь вытянутую руку Telegram-канал Burning man 2025

Один из участников фестиваля сообщил, что вещи буквально срывало и уносило ветром. Представитель Burning Man Project отметил, что в момент бури всех призвали укрепить лагеря и отказаться от поездок на машинах из-за плохой видимости.

В первый официальный день фестиваля, 24 августа, организаторы временно закрыли въезд и выезд из города. На следующий день погодная обстановка улучшилась, и движение снова открыли. Участников фестиваля предупредили, что время ожидания на въезде может составить несколько часов.

Когда люди немного передохнули после шторма, начались дожди во вторник и среду. Бернин мэн превратился в фестиваль Нашествие (...) К этому времени пробка набухла до безумных размеров. Я знаю людей, ждавш Telegram-канал Burning man 2025

Два года назад Burning man обернулся катастрофой

В 2023 году Burning Man превратился в катастрофу из-за погодных условий и нехватки еды и воды. Тысячи посетителей масштабного мероприятия застряли в пустыне Невады из-за сильных ливней, которые размыли дороги.

Из-за сильного дождя, которые не прекращался с 1 по 3 сентября, песок пустыни превратился в глину, через которую невозможно было пробраться на транспорте, в том числе на велосипеде. Многим участникам пришлось покидать территорию фестиваля пешком. По словам очевидцев, люди оборачивали ноги в мешки для мусора или вовсе шли босиком несколько километров.

Организаторов мероприятия обвинили в том, что они никак не помогают туристам справиться с последствиями стихии. Жизнь одного из участников оборвалась именно из-за погодных условий. Мужчина захлебнулся в луже.

Фестиваль Burning Man проводится ежегодно летом с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада в последнюю неделю августа. Организаторы называют его «экспериментом по созданию общества радикального самовыражения».