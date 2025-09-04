На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?

Россиянина Вадима Круглова убили во время фестиваля Burning Man в США

30 августа, в день грандиозного сожжения чучела на фестивале Burning Man, посетители мероприятия нашли в луже крови тело мужчины. Им оказался россиянин Вадим Круглов, уроженец Омска, который переехал в США в 2016 году. В пустыню Блэк-Рок в штате Невада он отправился с собственной инсталляцией впервые в жизни, не догадываясь, что это будет его последняя поездка. Случившееся потрясло всю Америку — в социальных сетях обсуждают версии произошедшего и рассказывают о других дикостях, творившихся на фестивале. В том, что известно сейчас по делу, разбиралась «Лента.ру».

Россиянин загадочно исчез спустя несколько дней после старта фестиваля

В 2025 году фестивалю Burning Man исполнилось 40 лет, и для многих это стало поводом посетить легендарное мероприятие впервые. В этот раз временное поселение в Блэк-Рок-Сити строили полукруглом в виде циферблата, а все улицы обозначались цифрами. В последний день фестиваля сразу после заката один из участников подошел к шерифу округа Першинг и сообщил, что обнаружил тело неизвестного мужчины. Оно лежало в районе между улицами 8:00 и 8:45.

Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали гибель мужчины и начали немедленное расследование дела. Территорию оцепили, ближайших от места происшествия жителей кемпинга опросили, а тело мужчины доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы округа Уошо.

Во вторник вечером, 2 сентября, по отпечаткам пальцев офицеры выяснили, что найденный мужчина — гражданин России, 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов. Мужчина проживал в штате Вашингтон и работал в IT-сфере. 24 августа он впервые отправился на фестиваль Burning Man и спустя несколько дней загадочно исчез при невыясненных обстоятельствах.

Все, кто случайно пересекался с Кругловым, вспоминали его как светлого человека

Бывший бортпроводник российской авиакомпании «Трансаэро», 37-летний Круглов, стал одним из 80 тысяч участников фестиваля. Он построил в пустыне Блэк-Рок свой лагерь под названием Luminary Love («Светящаяся любовь»), а перед входом в палатку установил инсталляцию Mirror Heart («Зеркальное сердце»). Участники фестиваля вспоминают, что свободный художник также был светлым человеком.

Вадим Круглов впервые посетил фестиваль в США Фото: @sofi.co__

«Мы встретились с ним на пляже Плайя-Алхимик и танцевали вместе. Он подарил нам наклейки с изображением своего лагеря и показал фотографии арт-инсталляции в форме сердца, которую он построил сам. Он очень гордился своим первым участием в Burning man и первым открытием лагеря. Он был так счастлив», — рассказала знакомая Круглова Никки Шмидт.

Мы работали вместе в «Трансаэро». До сих пор не укладывается в голове, как такое могло произойти. Парень светлый, добрый, отзывчивый очень. Соболезную родным и близким. Надеюсь, виновный в этом найдется Kristen_777 знакомая Вадима Круглова

За несколько дней до сожжения деревянного чучела и завершения фестиваля мужчина внезапно исчез. Сперва знакомые не придали этому значения, так как в кемпинг нагрянула буря. После этого участники помогали восстанавливать город и подготавливали арт-объекты.

Пыльная буря возле места проведения фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок, за день до начала ежегодного фестиваля, в Герлахе, штат Невада, США Фото: Simba Khela / Reuters

Тревогу подняла подруга мужчины София Щербакова. 2 сентября она обратилась к подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с просьбой разыскать пропавшего. «Последний раз его видели четыре дня назад», — добавила участница фестиваля.

Вадим Круглов на фестивале в Блэк-Рок-Сити Фото: @sofi.co__

После того как Круглова опознали, девушка начала активно сотрудничать со следствием. «Нам крайне важно восстановить последние дни Вадима на Burning Man. Он точно был на Mine Warrior, танцевал внутри пирамиды и, возможно, появлялся в видео с арт-каров или проводил время с людьми в лагерях», — написала Щербакова.

Полиция ищет убийцу с ножом Боуи в руках

Сотрудники проекта Burning Man сообщили, что также активно помогают следствию в прояснении всех деталей. Полиция не назвала официальную причину гибели Круглова, однако полагает, что его лишили жизни намеренно во время ссоры.

Один из очевидцев событий Крис Рейгл рассказал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что его палатка находилось неподалеку от места происшествия. Он утверждает, что его соседи слышали громкие крики в одном из павильонов, и спор мог перерасти в поножовщину. «Туристы, опрошенные полицией, рассказали мне, что их спрашивали, не видели ли они в этом районе кого-нибудь с ножом Боуи в руках», — отметил Рейгл.

Он не должен был так расстаться с этим миром. Я очень надеюсь и молюсь Богу, чтобы мы нашли того, кто это сделал, и добились справедливости. Мы должны искоренить в нашем сообществе того, кто мог совершить это отвратительное преступление Лиза знакомая Вадима Круглова

Другой пользователь Reddit поделился своей тревожной историей о встрече с неадекватным мужчиной в автофургоне, который утверждал, что повздорил с убийцей. «Первое, что он мне рассказал, еще до того, как я узнал о случившемся, было то, что он пропустил акт сожжение чучела, потому что три часа убирал кровь из своего автофургона. Он утверждал, что встретил человека, который сказал: «Я убийца и хочу кого-нибудь убить. Я бы хотел перерезать тебе горло». После этого между ними завязалась драка», — написал пользователь renoits06.

Преступления и несчастные случае на Burning Man происходят постоянно

На фестивале Burning Man в 2025 году происходили и другие преступления. Например, 1 сентября полиция арестовала мужчину, который хранил огнестрельное оружие и наркотики. А 2 сентября под стражу заключили 34-летнего жителя Южной Калифорнии, которому предъявили четыре обвинения в сексуальном насилии и одно — в краже со взломом. Однако смерть россиянина — первое убийство за всю историю Burning Man.

Несмотря на то, что гибель Круглова официально подтвердили в Неваде, расследование преступления затруднено, поскольку Блэк-Рок-Сити — временный город, который исчезает сразу после отъезда туристов. Там нет камер видеонаблюдения, поэтому знакомые россиянина запрашивают помощь в социальных сетях и просят других участников присылать любые фото- или видеоматериалы с Кругловым.

Он вложил душу в наше сообщество: строил лагерь, создавал арт-объект, всегда был готов помочь другим, отзывчивый и добрый. Его энергия и вклад навсегда останутся частью истории Берна София Щербакова подруга Вадима Круглова

На данный момент сотрудники полиции допрашивают участников фестиваля, а друзья и родственники Вадима собирают средства, чтобы организовать возвращение его тела на родину — в Омск. Родители хотят проститься с сыном и планируют похоронить его рядом с близкими.

Как рассказала сестра убитого Ольга Лиер, в голове у Вадима не было никаких рамок, он всегда стремился к лучшему и мечтал жить в Америке.