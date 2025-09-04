Путешествия
Раскрыты подробности в деле о найденном бездыханным на фестивале в США россиянине

Последний раз найденного бездыханным на Burning Man россиянина видели 30 августа
Фото: Jim Urquhart / Reuters

Раскрыты подробности в деле о найденном бездыханным на фестивале Burning Man в США россиянине — последний раз Вадима Круглова видели утром 30 августа на танцполе с мужчиной в черных очках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Круглов приехал на фестиваль во временном городе Блэк-Рок-Сити с друзьями и поселился в самой дешевой зоне Luminary love. В день, когда его видели последний раз, там по какой-то причине не горел свет, вспоминают близкие молодого человека. Преступление произошло в момент, когда большинство участников фестиваля находились на ключевом событии мероприятия — сжигании чучела.

Весь день 30 августа друзья искали его. Круглова нашли без признаков жизни вечером. С того момента на месте работают американские полицейские, продолжается опрос тех, кто общался с молодым человеком. Расследование усложняет то, что 80 тысяч участников события уже уехали из временного города.

О том, что 37-летний Круглов найден бездыханным в луже крови, стало известно 3 сентября. Власти американского штата Невада подтвердили информацию. Причина произошедшего не разглашается в интересах следствия.

