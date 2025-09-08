Эрдоган оценил выгоду Турции от строительства российской АЭС

Эрдоган: Ввод в эксплуатацию АЭС «Аккую» принесет Турции $50 млрд ВВП

Ввод в эксплуатацию АЭС «Аккую» принесет Турции 50 миллиардов долларов внутренного валового продукта (ВВП). Выгоду от строительства электростанции российской госкорпорацией «Росатом» оценил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, когда АЭС заработает, она предотвратит выброс 35 миллионов тонн углерода, что позволит экономить миллиарды долларов.

«Противодействие строительству атомной электростанции, если оно не является результатом невежества, может быть объяснено только злым умыслом. Такая ограниченная мысль не принесет никакой пользы ни стране, ни народу», — подчеркнул Эрдоган.

Несмотря на то, что ни «Росатом», ни «Газпром», ни сам проект «Аккую» не попали под санкции, платежи по проекту все чаще задерживаются. Причиной этого становятся опасения иностранных банков штрафных санкций со стороны США. Так, в начале года из-за платежей, связанных со строительством этой АЭС, в JPMorgan заморозили два миллиарда долларов из России.

В то же время, по данным Bloomberg, Россия и Турция нашли способ обойти рестрикции. Стороны обсуждают возможность использовать природный газ как средство оплаты строительства атомной электростанции в Турции. Турция возьмет на себя часть расходов на строительство «Аккую» стоимостью 20 миллиардов долларов. «Росатом» выплатит эквивалентную сумму в рублях ПАО «Газпром», а тот вычтет ее из ежемесячного счета Анкары за импорт топлива.