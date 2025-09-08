Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 8 сентября 2025Россия

Глава ДНР рассказал о последствиях ударов ВСУ

Пушилин: При ударах ВСУ по ДНР повреждены 14 объектов гражданской инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В результате сегодняшних ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой народной республике (ДНР) погибли 2 человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

По его информации, были повреждены 14 объектов гражданской инфраструктуры, включая детский сад и школы. Также пострадали 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки.

Ранее стало известно о массированном ударе ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. По информации ТАСС, в атаке были задействованы ударные беспилотники самолетного типа и реактивные ракеты-дроны «Паляница».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Советник Трампа резко высказался о БРИКС

    «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне удара по кабмину Украины

    Глава ДНР рассказал о последствиях ударов ВСУ

    Стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной

    МИД России отметил атаку иноагентов после слов Лаврова

    Полковник раскрыл причину срочной мобилизации на Украине

    Дачникам напомнили о штрафах за унесенные из леса деревья

    Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

    В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости