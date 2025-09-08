Глава ДНР рассказал о последствиях ударов ВСУ

Пушилин: При ударах ВСУ по ДНР повреждены 14 объектов гражданской инфраструктуры

В результате сегодняшних ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой народной республике (ДНР) погибли 2 человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

По его информации, были повреждены 14 объектов гражданской инфраструктуры, включая детский сад и школы. Также пострадали 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки.

Ранее стало известно о массированном ударе ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. По информации ТАСС, в атаке были задействованы ударные беспилотники самолетного типа и реактивные ракеты-дроны «Паляница».