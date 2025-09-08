Мир
11:46, 8 сентября 2025Мир

Глава МИД Венгрии высказался о требовании Трампа отказаться от российской нефти

Сийярто назвал фейком данные о требовании Трампа отказаться от российской нефти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал фейком данные о требовании президента США Дональда Трампа к Будапешту отказаться от закупки российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередная фейковая новость, и это не только символично, но и действительно важно, в том числе с венгерской точки зрения, с точки зрения энергетической безопасности Венгрии», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Трамп не призывал Венгрию не покупать российскую нефть. Он добавил, что такого призыва «не было даже близко».

Ранее стало известно, что Трамп обсуждал с европейскими лидерами отказ от закупок российской нефти. Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, в частности, обсуждался вопрос того, что на данный момент в Европе лишь две страны, напрямую покупающие российские ресурсы, — это Словакия и Венгрия.

