16:45, 8 сентября 2025Экономика

Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

Вячеслав Агапов

Фото: Bryan Woolston / Reuters

В августе запасы соевых бобов в Китае достигли рекорда на фоне торговой войны с США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за месяц КНР импортировала 12,28 миллиона тонн соевых бобов. Запасы решили сделать, чтобы создать буфер на случай возможного дефицита из-за продолжения противостояния с США.

Ранее Китай преимущественно закупал сою в США, однако на фоне торговой напряженности в сентябре главным поставщиком бобов стала Бразилия. Согласно отчетам Минсельхоза США, азиатская страна, вероятно, не забронировала ни одного американского груза на сезон 2025–2026 годов. Сейчас запасы сои в КНР составляют порядка 6,8 миллиона тонн — максимум с марта 2025-го.

В январе-августе объем китайско-американской торговли сократился примерно до 380 миллиардов долларов (минус 14,4 процента год к году), отмечают в Главном таможенном управлении КНР. Поставки Пекина снизились большими темпами, чем у Вашингтона — 15,5 против 11 процентов, но показатель китайского экспорта в двустороннем товарообороте по-прежнему почти втрое превышает стоимость поставляемого из США — 282,95 миллиарда долларов против 97,11 миллиарда.

