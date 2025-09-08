Торговля США и Китая резко сократилась

Поставки Китая в США сократились в августе на 33 %

Объем китайско-американской торговли сократился в январе — августе примерно до 380 миллиардов долларов, уменьшившись год к году на 14,4 процента. Данные Главного таможенного управления КНР приводит ТАСС.

Поставки Пекина снизились большими темпами, чем у Вашингтона — 15,5 против 11 процентов, но показатель китайского экспорта в двустороннем товарообороте по-прежнему почти втрое превышает стоимость поставляемого из США — 282,95 миллиарда долларов против 97,11 миллиарда.

К первым восьми месяцам 2024 года положительное сальдо КНР в торговле с Соединенными Штатами сократилось на 17,2 процента, а в августе поставки из Китая в страну сократились еще более резко — на 33 процента. Это произошло на фоне тарифной войны, инициированной администрацией Дональда Трампа в начале апреля, когда за месяц китайский экспорт в США снизился на 21 процента.

После того как тарифы взлетели до трехзначных уровней, американцы с оговоркой о стремлении сбалансировать двустороннюю торговлю согласились смягчить позицию, временно опустив пошлины до 30 процентов на китайские и 10 процентов на американские товары. Окончательно ситуация между странами все еще не урегулирована.

