Китай рассказал о новой угрозе для мира со стороны США

Китай опубликовал доклад о «ментальной колонизации» мира США

КНР представила доклад «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США», в котором анализируются причины и последствия политики «ментальной колонизации» Вашингтона на мир. Документ был опубликован китайским государственным аналитическим центром «Синьхуа».

«Ментальная колонизация представляет собой контроль над мышлением (...). Он характеризуется такими чертами, как принудительная перестройка, злонамеренное манипулирование, скрытое проникновение, а также долгосрочное разложение. Гегемония США (...) служит "твердой предпосылкой" для идеологической колонизации», — отмечается в материале.