Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 8 сентября 2025Экономика

Компания Маска начала стремительно терять рынок США

Reuters: Доля Tesla на рынке США упала до почти восьмилетнего минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Доля Tesla на американском рынке в августе упала до почти восьмилетнего минимума, так как покупатели предпочитали электромобили конкурентов устаревшему модельному ряду компании бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на исследование, проведенное компанией Cox Automotive.

Аналитики полагают, что продажи электромобилей в США продолжат расти до сентября, а затем упадут после истечения срока действия федеральных налоговых льгот. Это усилит финансовое давление на Tesla и других автопроизводителей.

В настоящее время Tesla, которая когда-то занимала более 80 процентов рынка электромобилей в США, в августе обеспечила 38 процентов от общего объема продаж этих транспортных средств. В июле доля Tesla упала до 42 процентов, хотя в июне речь шла о 48,7 процента. Пока производители выпускают новые электромобили, Tesla сосредоточилась на создании роботакси и человекоподобных роботов, откладывая и отменяя планы по выпуску более дешевых моделей электрокаров. Между тем именно автомобильный бизнес был и остается основным источником доходов Tesla.

Материалы по теме:
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех. Почему проблемы его не пугают?
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех.Почему проблемы его не пугают?
23 мая 2024
«Это вызовет шок в системе» Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
«Это вызовет шок в системе»Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
15 ноября 2024

Предполагается, что урон этому бренду нанесла праворадикальная политическая деятельность Маска и его связь с президентом США Дональдом Трампом. Между тем конкуренты уже опередили Tesla по темпам роста. Hyundai, Honda, Kia и Toyota увеличили продажи электромобилей в июле на 60-120 процентов.

Продажи автомобилей Tesla в Европе снижались восемь месяцев подряд из-за усилившейся конкуренции со стороны китайских и местных автопроизводителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

    Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

    Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

    Названы три любимых направления для отдыха россиян этим летом

    Раскрыты характеристики iPhone 17 Pro

    Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

    Раскрыты детали расправы над 15-летней школьницей в российском апарт-отеле

    Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи Lada из-за проблем с подушками безопасности

    Камера трамвая сняла на видео смертельный наезд на электросамокатчика в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости