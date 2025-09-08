Компания Маска начала стремительно терять рынок США

Reuters: Доля Tesla на рынке США упала до почти восьмилетнего минимума

Доля Tesla на американском рынке в августе упала до почти восьмилетнего минимума, так как покупатели предпочитали электромобили конкурентов устаревшему модельному ряду компании бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на исследование, проведенное компанией Cox Automotive.

Аналитики полагают, что продажи электромобилей в США продолжат расти до сентября, а затем упадут после истечения срока действия федеральных налоговых льгот. Это усилит финансовое давление на Tesla и других автопроизводителей.

В настоящее время Tesla, которая когда-то занимала более 80 процентов рынка электромобилей в США, в августе обеспечила 38 процентов от общего объема продаж этих транспортных средств. В июле доля Tesla упала до 42 процентов, хотя в июне речь шла о 48,7 процента. Пока производители выпускают новые электромобили, Tesla сосредоточилась на создании роботакси и человекоподобных роботов, откладывая и отменяя планы по выпуску более дешевых моделей электрокаров. Между тем именно автомобильный бизнес был и остается основным источником доходов Tesla.

Предполагается, что урон этому бренду нанесла праворадикальная политическая деятельность Маска и его связь с президентом США Дональдом Трампом. Между тем конкуренты уже опередили Tesla по темпам роста. Hyundai, Honda, Kia и Toyota увеличили продажи электромобилей в июле на 60-120 процентов.

Продажи автомобилей Tesla в Европе снижались восемь месяцев подряд из-за усилившейся конкуренции со стороны китайских и местных автопроизводителей.