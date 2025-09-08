Создан ноутбук с вращающимся экраном

Lenovo представила ноутбук с поворотным на 90 градусов экраном

Корпорация Lenovo представила на выставке IFA 2025 концептуальный ноутбук с поворотным экраном. Об этом сообщает издание The Verge.

Аппарат Lenovo ThinkBook VertiFlex получил 14-дюймовый экран, ориентированный горизонтально. Однако он имеет механизм, который позволяет менять ориентацию на вертикальную вручную. Если надавить на ноутбук сбоку, то его дисплей развернется на 90 градусов.

Журналисты медиа в шутку назвали концептуальное устройство лучшим ноутбуком для думскроллинга — так называют бесконтрольное и долгое чтение новостей. Также он может пригодиться для программирования. «Если вы, как и я, часто подключаете свой ноутбук к большому монитору и используете его экран как дополнительный дисплей, возможность использовать его в вертикальном положении будет весьма кстати», — заметил автор издания Антонио Дж. Ди Бенедетто.

Аппарат Lenovo также имеет корпус толщиной 17,9 миллиметра и вес 1,39 килограмма. Журналисты выяснили, что компьютер получил два порта Thunderbolt, разъемы USB-A и HDMI и 3,5-миллиметровый интерфейс для подключения наушников. Сроки выхода ноутбука не раскрываются.

В августе инсайдеры рассказали, что корпорация Apple представит свой первый ноутбук с OLED-дисплеем в 2026 году. OLED-панели недорого обходятся в производстве, отличаются повышенным качеством передачи изображения и потребляют мало электроэнергии.