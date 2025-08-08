Наука и техника
07:30, 8 августа 2025Наука и техника

В ноутбуках Apple появится OLED-дисплей

Dealsite: Apple выпустит первый компьютер с OLED-экраном в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Apple представит свой первый ноутбук с OLED-дисплеем в 2026 году. Об этом сообщает корейское издание Dealsite.

Журналисты медиа пришли к такому выводу, изучив цепочки поставок. Оказалось, что американский IT-гигант выбрал Samsung Display в качестве единственного поставщика OLED-панелей для MacBook. В материале говорится, что первый ноутбук с OLED-экраном выйдет в конце 2026 года.

Источники узнали, что корейский поставщик достиг успеха в разработке OLED-панелей поколения 8.6. Подобные панели недорого обходятся в производстве, отличаются повышенным качеством передачи изображения и потребляют мало электроэнергии.

В отчете не указано название модели, но, скорее всего, первыми OLED-экраны получат более дорогие ноутбуки MacBook Pro, а затем их начнут устанавливать в MacBook Air. В настоящий момент доступные MacBook Pro имеют дисплеи miniLED. Авторы заметили, что переход на OLED станет крупнейшим изменением конструкции компьютеров Apple c 2021 года.

На рынке уже есть ноутбуки с OLED-экраном, многие из них имеют панель от Samsung Display — модели Dell, HP и Lenovo.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple представит недорогой ноутбук с чипом от iPhone. Релиз устройства состоится в конце 2025 или начале 2026 года.

