Людей с бандитской наружностью стали сдавать напрокат

В Японии сайт сдавал напрокат людей с бандитской наружностью для решения проблем

В Японии закрылась фирма Rental Kowaihito, сдававшая напрокат «страшных людей» с бандитской наружностью. Об этом сообщает издание Sora News 24.

Компания предлагала клиентам нанять одного из своих сотрудников — накачанных бритоголовых мужчин с руками, покрытыми татуировками якудзы. Как объяснялось на ее сайте, существует множество ситуаций, в которых вмешательство таких людей будет полезно. Например, их присутствие помогает, когда нужно разобраться с назойливыми соседями, любовниками жены или неприятными сослуживцами.

Rental Kowaihito — это сервис, предоставляющий в аренду «страшных людей». Может использоваться для решения межличностных проблем, таких как травля, супружеские измены или конфликты с соседями. Намного дешевле и надежнее, чем обращение к адвокатам или детективам. Консультация бесплатна, поэтому не стесняйтесь обращаться через Line из поста Rental Kowaihito в соцсети X

Многие женщины, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда их не воспринимают всерьез из-за того, что они женщины. Вам знакомо это чувство? Вас толкают на улице, к вам обращаются на «ты», хотя вы не знакомы, или, например, обслуживающий персонал вежлив с мужчинами, но с вами обращается небрежно... Конечно, это неправильно, но, к сожалению, не редкость. Если рядом с вами «страшный человек», то даже будучи женщиной вы не будете чувствовать себя недооцененной и сможете уверенно отстаивать свою позицию из поста Rental Kowaihito в соцсети X

Аренда «страшного человека» также помогает при борьбе с буллингом. Это более надежный способ решения, чем сообщение в школу из поста Rental Kowaihito в соцсети X

К нам поступила такая просьба: «Хочу пойти забрать зарплату с прежнего места работы, но волнуюсь, что могут не выплатить полностью, поэтому хочу, чтобы вы сходили со мной». Отправили сотрудника Rental Kowaihito сопровождать клиента, и в итоге зарплату удалось получить в полном объеме без проблем из поста Rental Kowaihito в соцсети X

Фирма утверждала, что при вмешательстве «страшного человека» большинство проблем будут исчерпаны за 30 минут. Аренда на этот срок обошлась бы клиентам в 20 тысяч иен (11 тысяч рублей). Кроме того, предусматривался трехчасовой тарифный план, стоящий 50 тысяч иен (28 тысяч рублей). Решение более долгих задач оплачивалось по договоренности.

На сайте фирмы не был указан ни ее адрес, ни телефон. Единственным способом связи был мессенджер Line, пользующийся популярностью в Японии. 31 августа Rental Kowaihito неожиданно объявила о закрытии.

