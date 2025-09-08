Россию заподозрили в подготовке к снижению расходов бюджета

FT: Россия может с сентября перейти к снижению не связанных с обороной расходов

На фоне падения нефтегазовых доходов и замедления экономики в правительстве России уже с середины сентября могут начать урезание расходных статей бюджета, не связанных с обороной, чтобы не допустить слишком сильного роста дефицита. Об этом со ссылкой на оценки экономистов и российских политиков пишет Financial Times (FT).

В материале указывается, что по итогам первого полугодия превышение расходов над доходами составило 4,9 триллиона рублей, хотя в действительности авторы спутали эти цифры с данными Электронного бюджета на конец августа, где не учтены августовские доходы. На самом деле, дефицит в первые шесть месяцев составил 3,7 триллиона.

Тем не менее эта сумма также значительно превышает предыдущие оценки, что на фоне сохраняющегося на рекордном уровне дефицита кадров, хрупкости снижения инфляции и осознания сложностей с экономической ситуацией внутри страны может заставить пойти на непопулярные меры.

Нефтегазовые доходы с января по август сократились на 20 процентов, а последний опрос аналитиков, проведенный Центробанком, показал, что к концу года рост ВВП, скорее всего, не превысит 1,2 процента (в материале ошибочно указано, что прогноз составляет 1,4 процента).

По данным газеты, сокращение расходов может коснуться финансирования инфраструктурных проектов, господдержки спортивных и оздоровительных организаций. Экономисты ожидают, что остаток будет покрыт за счет заимствований, при этом президент страны Владимир Путин не видит препятствий для наращивания дефицита бюджета.

