22:38, 8 сентября 2025

Мерц выступил с резким призывом относительно США

Мерц: Европа должна выстраивать отношения с США без ложной ностальгии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Европа должна выстраивать отношения с США «без ложной ностальгии», четко определив свои интересы. С резким призывом в ходе конференции послов ФРГ выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«США по-новому оценивают свои интересы. Мы в Европе должны точно определить наши интересы — без ложной ностальгии. Понятно, что это партнерство будет в меньшей степени само собой разумеющимся», — сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжит быть важнейшим партнером Брюсселя. Мерц подчеркнул, что Европа по-прежнему готова к сотрудничеству и тесной кооперации, однако европейцам следует активнее искать новых партнеров. «Наша позиция по отношению к США будет зависеть от нашей мощи как европейцев», — заключил он.

Ранее Мерц заявил, что поддержка Украины со стороны стран Запада может продолжаться очень долго. Он подчеркнул, что Украину необходимо поддерживать «в ее борьбе за мир в Европе».

