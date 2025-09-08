Бывший СССР
МИД России жестко отреагировал на атаку ВСУ на Донецк

Захарова: У РФ есть право дать ответ на атаку ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия оставляет за собой право дать ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парку развлечений «Гулливер» в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, ВСУ целенаправленно атаковали детей и их родителей. Захарова сделала вывод, что таким образом Киев демонстрирует желание эскалировать конфликт. Она отметила, что при этом Россия остается приверженной диалогу и поиску путей мирного урегулирования.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после массированной атаки ВСУ на парк развлечений «Гулливер». Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов, которые отправят на экспертизы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что шесть человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки ВСУ. Кроме того, по его словам, было повреждено шесть жилых домостроений и здание школы в Калининском районе города.

