Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Шотландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Черногория
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 6-й тур
Израиль
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 6-й тур
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
14:16, 8 сентября 2025Спорт

Монсон предложил провести бой Дзюбе

Джефф Монсон предложил Артему Дзюбе провести бой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон предложил провести бой российскому форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он назвал футболиста хорошим спортсменом. «Он мог бы добиться успехов в поп-MMA. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно. И мне было бы интересно с ним подраться», — заявил Монсон.

В апреле Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА. «При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
