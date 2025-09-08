Монсон предложил провести бой Дзюбе

Джефф Монсон предложил Артему Дзюбе провести бой

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон предложил провести бой российскому форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он назвал футболиста хорошим спортсменом. «Он мог бы добиться успехов в поп-MMA. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно. И мне было бы интересно с ним подраться», — заявил Монсон.

В апреле Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА. «При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.