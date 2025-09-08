Из жизни
20:10, 8 сентября 2025Из жизни

Мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

В Германии пенсионер провел в лифте четыре дня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Пожилой немец четыре дня провел в лифте без еды и воды. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в городе Оснабрюк, Германия, в июле. 75-летний мужчина застрял в лифте многоэтажного дома, когда поднимался к себе в квартиру. Из-за неисправности лифт застрял. Пенсионер не смог связаться с оператором. Позже выяснилось, что из-за неисправности электросистемы не работала не только кабина, но и аварийная кнопка вызова. У мужчины не было с собой телефона, чтобы позвонить родным. Немец пытался самостоятельно выбраться из кабины, но не преуспел. В итоге он просидел в лифте четверо суток.

Его спасли благодаря сыну. Мужчина забеспокоился, когда пожилой отец перестал отвечать на звонки, и обратился в экстренные службы. Прибывшие на вызов полицейские услышали лифтовой из шахты слабый голос и вызволили пострадавшего. Пенсионер был сильно обезвожен, его доставили в больницу.

После непродолжительного лечения пострадавший полностью восстановился. Вернувшись домой, он пригласил своих спасителей на кофе. Немец признался, что «никогда не дружил с полицией, но в тот момент был рад услышать голос полицейского».

Ранее в Индии мужчина застрял в лифте и провел в нем 42 часа. 59-летний Равиндран Наир отправился больницу, где работала его жена, на осмотр из-за проблем со спиной после падения.

