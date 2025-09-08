Мир
23:14, 7 сентября 2025

На Западе раскрыли цель атак Украины на трубопровод «Дружба»

Аналитик Кошкович: Зеленский атаками на трубопровод «Дружба» шантажирует Венгрию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Вступление Украины в ЕС:

Фото: Global Look Press

Целью атак Украины на трубопровод «Дружба» является шантаж Венгрии, чтобы страна разрешила Киеву вступить в Европейский союз. Такую точку зрения в социальной сети X высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский пытается шантажировать Венгрию, чтобы та сняла вето на вступление Украины в ЕС. В этом и суть», — говорится в сообщении.

Аналитик уточнил, что если вдруг Украина действительно перекроет трубопровод, то она потеряет любые рычаги влияния.

Ранее Кошкович заявил, что без поставок электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии Зеленского ждет смещение.

