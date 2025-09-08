Забота о себе
18:33, 8 сентября 2025Забота о себе

Названы главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

Эксперт по питанию Сычевская: Овощи и фрукты должны храниться отдельно
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по питанию Алена Сычевская рассказала, как правильно хранить продукты питания в холодильнике, чтобы они долго оставались свежими и безопасными. Ее советы приводит Life.ru.

Главной ошибкой Сычевская назвала совместное хранение овощей и фруктов. По ее словам, эти продукты должны храниться отдельно, так как фрукты выделяют этилен — фитогормон, из-за которого лежащие рядом овощи быстрее портятся.

Кроме того, разные овощи следует хранить по-разному. Так, морковь, свеклу и капусту убирают в специальный ящик в нижнем отделе холодильника, огурцы тоже можно убрать в тот же отсек, но предварительно их следует завернуть в бумажное полотенце или поместить в вентилируемый контейнер. Помидоры, по мнению Сычевской, лучше всего хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре в темном и прохладном месте, подальше от других овощей и фруктов.

Мясо и рыбу эксперт рекомендовала упаковывать в герметичные контейнеры или пищевые мешки. При этом важно убирать их на отдельную полку. Для хранения зелени Сычевская посоветовала использовать специальные хлопковые мешочки, перфорированную пленку или контейнер с крышкой.

Ранее диетолог Ванесса Джильо назвала максимальный срок хранения яиц. По ее словам, свежие яйца необходимо употребить в пищу в течение месяца.

