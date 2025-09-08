Названы способы защитить аккаунт в Telegram

В МВД РФ посоветовали скрыть номер телефона в Telegram для защиты аккаунта

Для защиты аккаунта в Telegram и данных в нем следует скрыть номер телефона в мессенджере, а также включить двухфакторную аутентификацию. Эти и другие советы МВД РФ опубликовало в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Скрыть номер телефона в Telegram от посторонних можно в разделе «Конфиденциальность», указали в ведомстве. «Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев», — пояснили в МВД. Там также порекомендовали запретить в настройках мессенджера получение звонков от пользователей, которых нет в списке контактов.

Двухфакторная аутентификация обезопасит аккаунт в Telegram, даже если мошенники завладеют устройством пользователя или его номером телефона, добавили в ведомстве. Другим способом защиты профиля в МВД назвали отказ от хранения во вкладке «Избранное» важных сведений.

Кроме того, граждан призвали периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. «Если в разделе "Устройства" обнаружите активное подключение с неизвестного девайса, то удалите его ("Завершить сеанс")», — посоветовали в ведомстве.

Среди прочего в МВД России порекомендовали пользователям Telegram никому не сообщать код подтверждения для входа в мессенджер, не переходить по подозрительным ссылкам, периодически обновлять пароль и игнорировать сайты и ресурсы, требующие авторизацию через Telegram.

Ранее стало известно, что мошенники рассылают фейковые сообщения от имени Пенсионного фонда России. Злоумышленники заявляют якобы об увеличении пенсии на 30 процентов.

Кроме того, сообщалось, что мошенники обманывают россиян, предлагая заменить их страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Граждан призвали помнить, что СНИЛС давно не подлежит замене.