Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:33, 8 сентября 2025Наука и техника

Нетипичный окрас «Суперджета» объяснили

«Ростех»: Планер самолет SJ-100 получил защитное покрытие
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: «Ростех»

Российский пассажирский самолет SJ-100 («Суперджет-100») получил нетипичный серебристый окрас для защиты планера. Выбор цвета объяснил «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что для ускорения производства самолетов после получения сертификата на заводе сформировали большой производственный задел. Часть готовых планеров находятся на хранении.

«Для дополнительной защиты планеров от воздействия атмосферных осадков и ультрафиолета использовано специальное покрытие серебристого цвета», — сообщили в госкорпорации.

В сентябре стало известно, что импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет. Построенный по серийным технологиям борт поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Самолет оснащен компонентами российского производства, включая двигатели ПД-8.

В июле в «Ростехе» сообщили, что турбовентиляторный двигатель ПД-8, который уже проходит сертификационные испытания на SJ-100, адаптируют к самолету-амфибии Бе-200ЧС.

