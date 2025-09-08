Новая автомобильная трасса изменила поездки в Крым

Проект LIFE «Новая дорога»: Трасса Р-280 «Новороссия» изменила поездки в Крым

Новая трасса Р-280 «Новороссия» стала настоящим открытием для тех, кто собирается в Крым. Она протянулась вдоль Азовского побережья и связала Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Об этом рассказывает проект LIFE «Новая дорога», пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На отдельных участках трассы произведен капитальный ремонт покрытия, оборудованы освещение, новые развязки и полосы для безопасного разгона. До Мариуполя путь расширен до четырех полос, дальше — пока две, но асфальт ровный, а движение идет без задержек. Пропускная способность составит до 25 тысяч машин в сутки.

Местные жители отмечают, что дорога заметно изменила настроение поездок. «Честно говоря, больше всего поразила именно дорога. Все сделали быстро и качественно: едешь и понимаешь, что путь — это уже часть отдыха», — поделилась впечатлением героиня фильма.

При этом каждый город вдоль маршрута добавляет путешествию особый колорит. В Мариуполе, который еще недавно был в руинах, восстановленные кварталы снова открыты для прогулок. Жительница города Екатерина Кутепова рассказала: «Сюда приятно приехать отдохнуть, посидеть с кофе. Я всегда советую попробовать греческие чебуреки».

А Бердянск превращается в центр экстремального отдыха с сапами, кайтами и виндсерфингоом. «Азовское море интересно тем, что у нас есть любое направление ветра. Это мирный город, куда часто приезжают любители спорта», — отметил местный житель Николай Мезенцев.

Тем временем Геническ туристы называют гастрономической остановкой. Здесь готовят сушеную камбалу, бычков и креветки.

Инфраструктура вдоль трассы тоже улучшилась: 66 АЗС, 12 газовых станций, десятки магазинов и кафе, четыре мотеля. Большинство точек принимает карты «Мир» и переводы через СБП. Связь работает стабильно, хотя интернет в некоторых местах может пропадать, поэтому водителям советуют заранее скачивать офлайн-карты.

Отмечается, что сухопутный маршрут от Ростова до Симферополя занимает 9–9,5 часа. Это чуть дольше, чем через Крымский мост, но здесь почти весь путь проходит вдоль моря. В бархатный сезон дорога особенно живописна. Мягкий климат, пустынные пляжи и красивые виды сопровождают автомобилистов весь путь.

