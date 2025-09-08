Россия
13:01, 8 сентября 2025

Стало известно о массово пытающихся связаться с Кадыровым украинках

Чеченский омбудсмен Солтаев заявил, что украинки массово пишут Кадырову
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Украинки массово пишут обращения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом стало известно из сообщения уполномоченного по правам человека в регионе Мансура Солтаева, его слова приводит ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Как заявил чеченский омбудсмен, украинские женщины просят Кадырова помочь им в поисках их детей. О каких именно детях говорил Солтаев — совершеннолетних бойцах Вооруженных сил Украины или оказавшихся на территории России несовершеннолетних, — не уточняется.

При этом, как утверждает общественник, жительницы Украины, как и другие авторы обращений, «подчеркивают уважение и доверие к Рамзану Кадырову, признавая его авторитет». Всем пытающимся связаться с главой Чечни пообещали ответ на обращения.

Ранее сообщалось, что Кадыров в стихах порассуждал об извинениях перед Киевом. Так он высмеял новые обвинения Службы безопасности Украины.

